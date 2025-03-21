США намерены провести непрямые переговоры РФ и Украины в Саудовской Аравии

Со слов спецпосланника американского президента, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня США хотят провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между Москвой и Киевом, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня.