США намерены провести непрямые переговоры РФ и Украины в Саудовской Аравии

Со слов спецпосланника американского президента, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня США хотят провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между Москвой и Киевом, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня.
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