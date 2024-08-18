Если один из двух хочет драки-​ она обязательно будет. Геополиттайминг прошедшего

Достался я по частям отвечать всяким "непонимающим" "светлоэльфийцам" и пр. "протоукрам" на вопросы "почему Россия напала на "украину?"" и "какое она имела право напасть?", потому потратил время и написал геополиттайминг причин/связей/действий неумолимо приведших к идущему конфликту.
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