Если один из двух хочет драки-​ она обязательно будет. Геополиттайминг прошедшего

Достался я по частям отвечать всяким "непонимающим" "светлоэльфийцам" и пр. "протоукрам" на вопросы "почему Россия напала на "украину?"" и "какое она имела право напасть?", потому потратил время и написал геополиттайминг причин/связей/действий неумолимо приведших к идущему конфликту.