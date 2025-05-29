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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Миллионы людей открыли сотням веб-приложений полный доступ к своим файлам в...

Миллионы людей открыли сотням веб-приложений полный доступ к своим файлам в Microsoft OneDriveМиллионы пользователей OneDrive, которые работают с файлами через сторонние веб-приложения, могут неосознанно предоставлять этим приложениям доступ ко всему своему облачному хранилищу.

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