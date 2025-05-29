Миллионы людей открыли сотням веб-приложений полный доступ к своим файлам в Microsoft OneDriveМиллионы пользователей OneDrive, которые работают с файлами через сторонние веб-приложения, могут неосознанно предоставлять этим приложениям доступ ко всему своему облачному хранилищу.