Миллионы людей открыли сотням веб-приложений полный доступ к своим файлам в Microsoft OneDriveМиллионы пользователей OneDrive, которые работают с файлами через сторонние веб-приложения, могут неосознанно предоставлять этим приложениям доступ ко всему своему облачному хранилищу.
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