Взрывы в Сумской области: население осталось без света и воды

В Сумской области Украины после серии взрывов начался масштабный сбой в коммуникациях. Все объекты городского водоканала остались без электричества, но сейчас специалисты подключают их к резервным источникам.
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