Сегодня отключение электричества коснется только Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 3 июня, отключения электричества коснутся Заболдинского и Центрального районов РЭС Астрахани: а также поселка Новоначаловский (с 09:00 до 18:00) Приволжского района.