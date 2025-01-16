Россиян защитят от опасных импортных продуктов. Правительство поддержало ратификацию соглашения Евразийского экономического союза по созданию единой системы определения происхождения товаров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 16 января.
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