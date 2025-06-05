Блогер из Австралии рассказала об отношениях с 89-сантиметровым мужчиной

Бойфренд старше девушки на 19 лет, ниже почти на метр и живёт в другом полушарии Земли.Жительница Австралии, 26-летняя Сара Баттон, ведущая популярный канал в соцсети TikTok, рассказала о своём необычном возлюбленном.