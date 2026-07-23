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Орловские новости

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В Ливенском районе сгорел автомобиль в гараже

В Ливенском районе сгорел автомобиль в гараже

66-летний владелец автомобиля получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить возгорание в гараже.Днем 22 июля в селе Крутое Ливенского района загорелся автомобиль, находящийся в гараже, сообщили в МЧС региона.

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