Life: активисты предложили следить за семьями, где матери замужем за зэками

Общественники из движения «Россия православная» обратились к министру труда Антону Котякову с призывом ужесточить контроль за семьями, в которых женщины выходят замуж за заключенных и воспитывают детей вместе с ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии