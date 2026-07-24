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Газета.ру

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Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что лидером "Краснодара" может стать Кривцов

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что лидером "Краснодара" может стать Кривцов

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что новым лидером "Краснодара" после отъезда Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию может стать Никита Кривцов.

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