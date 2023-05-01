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КНДР обвинила США в неминуемом приближении ядерной войны

КНДР обвинила США в неминуемом приближении ядерной войны

Обозреватель ЦТАК по вопросам международной безопасности Чхве Чжу Хён предупредил о том, что Соединенные Штаты Америки приближают регион Корейского полуострова к ядерной войне, размещая на его территории стратегическое оружие и атомные подлодки.

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