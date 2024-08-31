Эксперт Александра Осаволюк рассказал о новой выплате семьям с детьми с 2026 года Юлия ЧелкановаС 2026 года семьи с детьми смогут рассчитывать на новую финансовую помощь, о чем сообщила эксперт Александра Осаволюк.
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