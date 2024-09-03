В России кардинально изменят ЕГЭ, чтобы учеников не натаскивали на шаблонные ответы

Экзамен по русскому языку ждут наиболее спорные изменения В России предложили внести изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году, чтобы противостоять "практикам натаскивания и использования заученных шаблонных ответов", пишут "Известия".
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