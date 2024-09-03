Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Аффтар с падежами сапсем не дружит?Господь "переверн...
  • Федор Родников
    ..КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ДЕБИЛЫ В ГОСДУРЕ ?????????????-когда этот институт разгонят к чертям собачьим.Депутат Госдумы с...
  • Владимир Моргунов
    ..собрать всех репродуктивных женщин, да перетрахать...КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ДЕБИЛЫ В ГОСДУРЕ ?????????????Депутат Госдумы с...

В России кардинально изменят ЕГЭ, чтобы учеников не натаскивали на шаблонные ответы

В России кардинально изменят ЕГЭ, чтобы учеников не натаскивали на шаблонные ответы

Экзамен по русскому языку ждут наиболее спорные изменения В России предложили внести изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году, чтобы противостоять "практикам натаскивания и использования заученных шаблонных ответов", пишут "Известия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх