Под Красноярском выявили банду, похищавшую женщин для занятия проституцией

Житель Красноярска создал преступную группу, которая занималась похищением одиноких женщин. Участники сообщества отбирали у своих жертв документы и принуждали их заниматься проституцией, в том числе несовершеннолетних девушек.
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