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Под Красноярском выявили банду, похищавшую женщин для занятия проституцией

Под Красноярском выявили банду, похищавшую женщин для занятия проституцией

Житель Красноярска создал преступную группу, которая занималась похищением одиноких женщин. Участники сообщества отбирали у своих жертв документы и принуждали их заниматься проституцией, в том числе несовершеннолетних девушек.

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