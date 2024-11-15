📹❗️Невзирая на противодействие со стороны ствольной артиллерии противника, корректируемой БПЛА оптико-электронной разведки "Лелека-100" и "Фурия", механизированное взводно-тактическое мотострелковое подразделение ГрВ "Запад" в составе 2 МТ-ЛБ, БМП-2 (либо БМП-3) при непосредственной огневой поддержке танка смогло осуществить 3-километровый прорыв на отрезке "ж/д-станция Кулаговка - район Заосколье" и обеспечить спешивание пехотного взвода с итоговым закреплением на ул.