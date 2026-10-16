Есть или не есть — проверьте ваш шанс с помощью мультипликации СССР! фото: мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» (1977)Идею заготовки текста нам нашептал календарь: сразу несколько съедобных праздников теснятся 16 октября: Всемирный день хлеба (World Bread Day), Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day) и Всемирный день продовольствия (World Food Day).