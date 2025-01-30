Агент Солари заявил о желании футболиста перейти в «Спартак»

Об этом сообщил представитель футболиста Ариэль Кипершмид. Ранее стало известно, что «Спартак» предложил 12 миллионов евро плюс бонусы за аргентинского игрока.
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