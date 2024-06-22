На «Евро-2024» зафиксирована уже четвертая волевая победа

Притом что позади только четверть турнирной дистанции. Рекорд принадлежит первенству континента 20-летней давности: шесть побед в матчах, где в счете вел соперникВ 2004 году вообще было удивительное мероприятие: чемпионом Европы впервые стала скромная Греция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии