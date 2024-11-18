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Акушер-гинеколог назвала суши, колбасу и глазунью опасными для беременных продуктами

Акушер-гинеколог назвала суши, колбасу и глазунью опасными для беременных продуктами

Некоторые продукты питания могут быть опасны для беременных. Акушер-гинеколог рассказала, от чего лучше воздержаться во время вынашивания ребенкаПитание будущей мамы может влиять на развитие ребенка во время беременности, а также на его здоровье после появления на свет.

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