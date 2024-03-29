Фигурант дела о теракте хулиганил у «Крокуса» после трагедии

Преображенский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста девятому фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримаду Лутфуллои за хулиганство у концертного зала на следующий день после трагедии.
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