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Загитова призналась, что хочет завести семью

Загитова призналась, что хочет завести семью

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория "Знание" призналась, что хотела бы завести семью и родить детей.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
А может она слишком много хочет? Во всех статьях она хочет и хочет! А Россиянам вообще по барабану, что она хочет! Какая то сопля, зачем ей посвящать столько места в СМИ?
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14 час.
Ольга Заварухина
Вообще-то ЗАВОДЯТ собак и кошек,  в семье. А настоящую семью СОЗДАЮТ.
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12 час.

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