Политолог Баширов: новый глава Роскосмоса обладает всеми необходимыми качествами

Пост генерального директора Роскосмоса займет Дмитрий Баканов — экономист, который работал в банках и возглавлял АО Спутниковая система «Гонец», а в Минтрансе отвечал за цифровизацию, и который по уровню компетенций и таланта может потягаться с американским предпринимателем Илоном Маском.