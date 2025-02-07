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Политолог Баширов: новый глава Роскосмоса обладает всеми необходимыми качествами

Политолог Баширов: новый глава Роскосмоса обладает всеми необходимыми качествами

Пост генерального директора Роскосмоса займет Дмитрий Баканов — экономист, который работал в банках и возглавлял АО Спутниковая система «Гонец», а в Минтрансе отвечал за цифровизацию, и который по уровню компетенций и таланта может потягаться с американским предпринимателем Илоном Маском.

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