В Мурманской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мурманской области задержаны двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона.
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