Popcaketv

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Оставь меня в покое! Чонгук публично поругался с Чимином из-за его высказываний

Оставь меня в покое! Чонгук публично поругался с Чимином из-за его высказываний

Чимин (Jimin) старается всеми силами завоевать сердце Чонгука (Jungkook). Он даже решил сделать так, чтобы Ви (V), которого Чонгук очень любит, убрали из группы BTS.

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