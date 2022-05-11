Оставь меня в покое! Чонгук публично поругался с Чимином из-за его высказываний

Чимин (Jimin) старается всеми силами завоевать сердце Чонгука (Jungkook). Он даже решил сделать так, чтобы Ви (V), которого Чонгук очень любит, убрали из группы BTS.
Популярные статьи
- Участнику «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову грозит до 5 лет лишения свободы за дело о реабилитации нацизма
- Анфиса Чехова призналась, почему боится возвращаться в Россию: «Вмешивается человек с жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью»
- Студию «Вечернего Урганта» разобрали. Программа закрывается
Свежие комментарии