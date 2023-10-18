Пожар дома тушили в Бобруйском районе.

По информации МЧС, 13 октября соседи сообщили спасателям о пожаре жилого дома в деревне Думановщина.- Прибывшие к месту вызова работники МЧС обнаружили, что дом горит открытым пламенем, создалось плотное задымление.
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