А имел право Песков заявлять, что "СВО переросла в войну"? Почему ляпнул?

ВЧ

Владимир Черноморский

Так это есть война, а почему президент не объявляет, нельзя будет торговать газом и нефьтю с Европой и западом, а мы поставляем им ресурсы, гордимся, что уже Германии новые поставки газа подписали, сами даём им возможность, нашим сырьем изготавливать снаряды, объявив войну, своих граждан придется кормить безвозмездно, естественно руководитель против,как и во время короновируса. Содержать не будем, а требовать патриотизма будем, а сами по 800 т в думе получать будем, а на фронт и операции по ТВ будем просить помогите. Хорошо пристроились, даже Песков уже не выдержал, правду озвучил, прсто и дураку уже всё ясно.