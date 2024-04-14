Медвежий угол
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Медвежий угол

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А имел право Песков заявлять, что "СВО переросла в войну"? Почему ляпнул?

А имел право Песков заявлять, что "СВО переросла в войну"? Почему ляпнул?

Это этажное заявление он сделал на своем птичьем языке в начале апреля, чем вызвал шквал недоуменных вопросов, так что пришлось объясняться.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Мы так прикалываемся...
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3 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Так это есть война, а почему президент не объявляет, нельзя будет торговать газом и нефьтю с Европой и западом, а мы поставляем им ресурсы, гордимся, что уже Германии новые поставки газа подписали, сами даём им возможность, нашим сырьем изготавливать снаряды, объявив войну, своих граждан придется кормить безвозмездно, естественно руководитель против,как и во время короновируса. Содержать не будем, а требовать патриотизма будем, а сами по 800 т в думе получать будем, а на фронт и операции по ТВ будем просить помогите. Хорошо пристроились, даже Песков уже не выдержал, правду озвучил, прсто и дураку уже всё ясно.
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2 час.
TA
Tchernichova Aneta
не понятно зачем Путин ещё его держить! Личность которая не соответствует рангу который занимает! На его место нужен человек тип Лаврова только молодой и перспективный и самое главное доверенное лицо Путина. Не вериться что Песков доверенное лицо Путина.
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2 час.

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