Переписывать население России в 2030 году будут в цифровом формате

В 2030 году всероссийскую перепись населения планируется полностью провести в цифровом формате. Это указано в проекте стратегии развития государственной статистики и Росстата до 2030 года, который обсуждался на тематической стратсессии в правительстве России 17 сентября (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника заседания).