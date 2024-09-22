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Переписывать население России в 2030 году будут в цифровом формате

Переписывать население России в 2030 году будут в цифровом формате

В 2030 году всероссийскую перепись населения планируется полностью провести в цифровом формате. Это указано в проекте стратегии развития государственной статистики и Росстата до 2030 года, который обсуждался на тематической стратсессии в правительстве России 17 сентября (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника заседания).

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