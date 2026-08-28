Ученые разработали авиационное биотопливо на основе кокосового масла

Исследователи разработали биотопливную смесь на основе масла, получаемого из плодов кокоса. Смесь можно использовать в смеси с обычным авиатопливом Jet A-1 без существенной потери эффективности двигателя.
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