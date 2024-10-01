В АТА опровергли сообщения о запрете въезда бедных туристов в Пхукет

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян опроверг в беседе с РЕН ТВ запрет властей Пхукета на въезд бедных туристов и заявил, что качество должно превалировать над количеством.