В АТА опровергли сообщения о запрете въезда бедных туристов в Пхукет

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян опроверг в беседе с РЕН ТВ запрет властей Пхукета на въезд бедных туристов и заявил, что качество должно превалировать над количеством.
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