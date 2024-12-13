Выходные в Петербурге ожидаются интересные. Точнее снежными. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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Выходные в Петербурге ожидаются интересные. Точнее снежными. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.