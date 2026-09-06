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Новости Липецка

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Парк в Лев Толстом Липецкой области полностью обновят

Парк в Лев Толстом Липецкой области полностью обновят

Парк в посёлке Лев Толстой Липецкой области обновят полностью: появится новая инфраструктура и более 10 видов растений, включая ели, форзиции и японские спиреи.

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