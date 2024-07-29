Украинские дроны массово атаковали Россию. Повреждены мосты и подстанции

Украинские беспилотники в очередной раз совершили массированный налет на российские регионы. По информации властей на местах, повреждения получили несколько инфраструктурных объектов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района.