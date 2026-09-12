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MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Мартин – 5-й

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время в квалификации к Гран-при Сан-Марино MotoGP. Вторым стал пилот «Дукати» Марк Маркес, третьим – Фермин Альдегер из «Грезини».

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