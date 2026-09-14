Подмосковным льготникам упростили получение компенсации за ЖКУ

Как получить скидку на оплату коммуналки через приложение в Подмосковье.Жители Московской области, имеющие право на социальные льготы, могут оформлять скидку и возвращать часть потраченных на коммунальные услуги средств без визитов в инстанции.
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