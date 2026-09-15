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Новости Брянска

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Ожоги глаз, рук и тела получила женщина, разжигая костер под Навлей

Ожоги глаз, рук и тела получила женщина, разжигая костер под Навлей

За сутки в Брянской области зарегистрировали 10 пожаров, пять из которых произошли на мусорных площадках, также зафиксированы ожоги у женщины при разжигании костра.

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