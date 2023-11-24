Ростовские силовики не могут заблокировать телеграм-канал, где травят школьников. Почему?

За удаление фотографий с юных ростовчан требуют деньги.Один из ростовских телеграм-каналов публикует личную информацию о местных школьниках, пишет оскорбления в их адрес, а за удаление сведений требует денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии