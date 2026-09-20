Трамп заявил, что хуситы пообещали не воевать с США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что йеменское движение «Ансар Алла» взяло на себя обязательство не открывать огонь по американским силам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым