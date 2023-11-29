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Президент Белоруссии считает создание государства Палестина является основой стабильности во всем мире

Президент Белоруссии считает создание государства Палестина является основой стабильности во всем мире

Единственной мерой, которая способна решить текущий палестино-израильский конфликт, является неукоснительное выполнение Устава ООН и создание независимого государства Палестина.

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