Ландо Норрис: Результаты тренировок не очень показательны

McLarenПилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри довольны итогами первого дня уик-энда в Бахрейне. Риккардо стал лидером первой тренировки Гран При Бахрейна, Норрис и Пиастри — в топ-3 «Это был неплохой день, – сказал Норрис.