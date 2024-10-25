Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий Беседин
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"Если цензоры, запрещающие концерт в Твери, сомневаются в позиции группы «Звери», то мы готовы их пригласить куда нибудь под Дзержинск или в Суджанский район" (с)

"Если цензоры, запрещающие концерт в Твери, сомневаются в позиции группы «Звери», то мы готовы их пригласить куда нибудь под Дзержинск или в Суджанский район" (с)

В Твери запретили группу поддерживающую СВО. Группе «Звери» отменили концерт в Твери с формулировкой: «из-за неоднозначной позиции артиста».

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