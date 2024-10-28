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Царьград

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РБК: Камчатка закупит кур для восстановления производства яиц после гриппа

РБК: Камчатка закупит кур для восстановления производства яиц после гриппа

Птицефабрика «Пионерская», где произошла вспышка птичьего гриппа, была единственным подобным предприятием на Камчатке.

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