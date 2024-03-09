Доверяем ли мы науке в современном мире?

В последние годы наука периодически оказывается в центре жарких споров. Особенно сильно доверие к ученым и научным институтам пошатнулось после пандемии COVID-19, несмотря на впечатляющие достижения в создании вакцин и борьбе с вирусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии