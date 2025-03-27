27 марта 2025 года в результате операции, проведенной центром ESOC ЕКА в Дармштадте (Германия), европейский спутник Gaia был официально выведен из эксплуатации, что ознаменовало завершение одной из самых важных научных миссий последних десятилетий

27 марта 2025 года европейский спутник Gaia был официально выведен из эксплуатации в ходе операции, проведенной в центре ESOC ЕКА в Дармштадте, Германия, что ознаменовало завершение одной из важнейших научных миссий за последние десятилетия.
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