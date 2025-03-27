27 марта 2025 года в результате операции, проведенной центром ESOC ЕКА в Дармштадте (Германия), европейский спутник Gaia был официально выведен из эксплуатации, что ознаменовало завершение одной из самых важных научных миссий последних десятилетий

﻿﻿27 марта 2025 года европейский спутник Gaia был официально выведен из эксплуатации в ходе операции, проведенной в центре ESOC ЕКА в Дармштадте, Германия, что ознаменовало завершение одной из важнейших научных миссий за последние десятилетия.