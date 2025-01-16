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«Пляжный мяч Винисиусу» и «нахер Реал» скандировали фанаты «Сельты» перед матчем с «Реалом» на «Бернабеу»

«Реал» принимает «Сельту» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Перед началом матча, во время разминки футболистов на «Сантьяго Бернабеу», болельщики гостей скандировали «пляжный мяч Винисиусу» и «нахер Реал» (Puta Real Madrid).

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