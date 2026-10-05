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Инфографика: Эверест за 30 лет — как выросло число восхождений и людей на горе

Инфографика: Эверест за 30 лет — как выросло число восхождений и людей на горе

Инфографика: Эверест за 30 лет — как выросло число восхождений и людей на горе / © Visual Capitalist  Успешные восхождения сегодня почти полностью сосредоточены на весне — в этот период благоприятная погода позволяет сотням альпинистов в течение нескольких дней одновременно направляться к вершине.

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