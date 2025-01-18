Британия замерзает: нет ни электричества, ни газа

«Великобританию ждет участь похуже отключения электроэнергии. Цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире… Запасы газа в Великобритании тревожно низки, а цены на промышленную энергию достигли пика, – пишет The Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии