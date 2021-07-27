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Кайл Лаури хочет играть в сильной команде, но не готов подписывать минимальный контракт

Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури обозначил приоритеты перед выходом на рынок свободных агентов. Как сообщает инсайдер Action Network Мэтт Мур, Лаури по-прежнему хочет перейти в команду, которая будет бороться за плей-офф и позволит ему претендовать на второй перстень.

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