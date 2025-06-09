Шадаев рассказал, когда россиянам представят национальный мессенджер

Национальный мессенджер презентуют россиянам нынешним летом. Об этом 9 июня сообщил глава Минцифры страны Максут Шадаев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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