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Рособрнадзор: в школах и колледжах оценят функциональную грамотность учащихся

Рособрнадзор: в школах и колледжах оценят функциональную грамотность учащихся

В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6–7-х и 9–10-х классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей.

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