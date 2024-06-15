ВСУ начали пополнять насильно мобилизованными футболистами

Тотальная мобилизация на Украине коснулась спортсменов, в частности футболистов, что подтверждает ситуация 25-летнего защитника закарпатского клуба «Хуст» Николая Сираша, которого прямо с вокзала доставили в ТЦК.
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